Азаров поручил Минрегиону разработать механизм удешевления жилья до 5,5 тыс. грн/кв.м

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработать механизм удешевления строительства жилья до 5,5 тыс. грн за квадратный метр.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер-министр дал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Минрегионстрой должен разработать механизм удешевления строительства. Вполне реально среднюю стоимость квадратного метра в стране довести до 5,5 тыс. грн при условии сохранения действующих тарифов и цен», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что для строительных компаний строительные площадки под доступное жилье должны предоставляться бесплатно, что позволит сократить себестоимость жилья. Также Н.Азаров отметил необходимость стимулировать в Украине строительство не отдельных квартир и домов, а целых массивов.

При этом Н.Азаров отметил необходимость строительства жилья с использованием энергосберегающих технологий.

«Все новое, что строится, должно в 3-4 раза меньше потреблять энергии», - сказал Н.Азаров.

При этом Н.Азаров отметил, что необходимо начинать реконструкцию и снос ветхого жилья в стране.

«Время начинать реконструкцию устаревшего и снесение ветхого жилищного фонда. Это также составляющая программы «Доступное жилье». Очень масштабная составляющая, потому что такого жилищного фонда у нас приблизительно 60%», - сказал Н.Азаров.

Н.Азаров также поручил первому вице-премьер-министру Валерию Хорошковскому создать межотраслевой совет по вопросам развития строительного комплекса.

Напомним, согласно программе удешевленной ипотеки (под 3%), нормативная стоимость 1 кв. м жилья для Киева составляет 7 тыс. грн, Киевской области, областных центров, Севастополя и Симферополя - 5 тыс. грн, для других населенных пунктов - до 4 тыс. грн. Для населенных пунктов, расположенных в 15-километровой зоне от Киева, Севастополя, Симферополя и областных центров, расчетная стоимость жилья может быть увеличена на 10%.