Госземагентство предлагает оформлять право собственности на землю бесплатно

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает утвердить порядок бесплатного оформления гражданами Украины права собственности на земельные участки в 2012 году.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров размещен на сайте ведомства.

Согласно документу, данный прядок определяет процедуру бесплатного оформления гражданам Украины в 2012 году права собственности на земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, ведения личного крестьянского хозяйства в пределах населенных пунктов и садоводства.

Планируется, что бесплатное оформление гражданам Украины права собственности на земельные участки осуществляется заказчиком и государственным предприятием «Центр государственного земельного кадастра» в срок от 43 до 60 рабочих дней, в зависимости от объема предоставления технической документации.

Оплата расходов, связанных с бесплатным оформлением гражданам Украины в 2012 году права собственности на земельные участки, осуществляется в пределах расходов государственного бюджета.

При этом документом планируется утвердить порядок бесплатной государственной регистрации земельных участков, которым до 2004 года не присвоены кадастровые номера и на которые не открыты поземельные книги, а также типовые формы заявления о разработке документации по землеустройству, госрегистрации земельного участка и выдачи госакта на право собственности на землю, заявления о госрегистрации земельного участка и выдаче госакта на право собственности на землю и заявления о госрегистрации земельного участка.

Государственному агентству земельных ресурсов в государственном бюджете 2012 года предусмотрено 237,1 млн грн для бесплатного оформления и выдачи государственных актов на право собственности на земельный участок.