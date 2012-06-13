Оценщики недвижимости требуют отменить нововведения, монополизирующие рынок

810 оценщиков Украины обращаются к Президенту Украины Виктору Януковичу, Верховной Раде Украины и Фонду государственного имущества с требованием отменить ряд нормативных актов, принятие которых привело к монополизации рынка оценочных услуг.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители Украинского общества оценщиков, «Ассоциации специалистов оценки», форума «Открытый клуб независимых оценщиков».

«Сегодня 12 предприятий оценочного направления узурпировали рынок с целью налогообложения. Быстро, при содействии ведомства, которое регулирует оценку, были выучены несколько десятков оценщиков, которые в своей сумме составляют не более 1% от числа оценщиков всей Украины», - сказала заслуженный экономист Украины, заслуженный оценщик Украинского общества оценщиков Людмила Туровская.

Она отметила, что более 9 тыс. оценщиков в Украине практически остались без работы.

Оценщики пояснили, что ст. 5 закона «О Фонде государственного имущества» и п.4 «Заключительных положений» закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации по реализации положений Государственной программы приватизации на 2012-2014 годы» определили оценочную деятельность для целей налогообложения как исключительный вид деятельности по новому направлению №3 «Оценка для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, которые взимаются в соответствии с законодательством». При этом ФГИУ в мае издал до двух десятков приказов, четыре из которых привели к новым правилам оценки.

«У нас есть одна задача — отказаться от данных приказов, перейти не к крепостному праву... Мы хотим не только избавиться от данных приказов, мы хотим внести изменения в две статьи закона — ст. 5 закона «О Фонде Госимущества» и п. 4 «Заключительных положений», - заявила Л. Туровская.

По словам члена Совета Украинского общества оценщиков Ирины Ивановой, смешение оценки для целей налогообложения и индивидуальной оценки не дает развиваться независимой оценке как таковой.

Она сообщила, что раньше стоимость оценки никогда не связывалась с рыночной стоимостью объекта, это категорически запрещено международными и национальными стандартами.

Л. Туровская также отметила, что оценщик, получивший сертификат по новым правилам, привязан к компании, в которой он работает. С уходом из компании оценщик теряет сертификат.

При этом на рынке образовался дефицит услуги (40 оценщиков в 12 компаниях ежедневно должны будут проводить 15-20 оценок недвижимости в стране), что привело к удорожанию услуг оценщиков в 6-10 раз.

По данным члена комитета Украинского общества оценщиков по вопросам законодательства Тимура Аджиева, ранее гонорар оценщика составлял 0,5-1,5 тыс. грн, с новыми правилами — от 1,8 тыс. грн за оценку «гостинки» на Борщаговке до 10-11 тыс. грн за квартиры в центре Киева. В то же время, к примеру, за оценку домовладения в Борисполе сегодня просят 20 тыс. грн.

Член совета директоров Украинского общества оценщиков Сергей Пузенко добавил, что новые правила оценки касаются не только рынка недвижимости и транспорта, но и инвестиционного рынка.

«Дело касается и инвестиционного рынка. То есть это все сделки физических лиц по продаже корпоративных прав, прав требований и т. д. Для таких оценок даже не предусмотрели специализацию... Весь инвестиционный рынок, если он должен идти через нотариат, просто остановится», - сказал он.

В свою очередь модератор форума «Открытый клуб независимых оценщиков» Андрей Филин отметил, что 12 фирм, предоставляющих услугу оценки недвижимого и движимого имущества, автоматизировали услугу оценки через сайт с помощью ввода данных заказчиком, а договор между заказчиком и оценщиком можно составить по телефону, избавив себя от ответственности за качество предоставленных услуг.

Как сообщал УНИАН, в Украине с июня текущего года стоимость экспертной оценки недвижимости и земельных участков для их продажи выросла более чем в десять раз в связи с тем, что рынок оценки монополизировали 12 компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые правила оценки недвижимости взвинтят стоимость сделки