В Украине ипотеку под 3% уже взяли 35 семей

В Украине на сегодня в рамках программы удешевленной ипотеки заключено 35 договоров, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, лидерами по количеству оформленных кредитов является Днепропетровская область и Киев, где заключено по 12 сделок.

По данным Минрегиона, количество жилых домов, привлеченных к программе, увеличилось на 20 единиц, а количество квартир выросло на 556. Активнее поступают предложения от застройщиков Ивано-Франковской, Сумской и Харьковской областей и Киева.

По состоянию на 8 июня для участия в программе определены 88 объектов, в которых для приобретения предлагается 3867 квартир.

Более всего граждан, желающих приобщиться к программе, зарегистрировано в Киеве (1200 человек), в Луганской области (781), в Ривненской (656), в Херсонской (400), в Ивано-Франковской области (386), Севастополе (406).

В пресс-службе отметили, что в целом по Украине 6 тысяч 177 граждан изъявили желание получить ипотечные кредиты, их количество за последнюю неделю увеличилось более чем на тысячу.

Также расширилась количество банков, участвующих в программе: «Ощадбанк», «Укргазбанк» - по всей территории страны; банк «Финансы и Кредит» - в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской областях, в Киеве и Севастополе; «Укрэксимбанк» - в Крыму, Львовской, Хмельницкой областях; «Укрсоцбанк» - в Киевской, Николаевской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и в Севастополе; «Брокбизнесбанк» - в Киеве, «Банк Форум» - в Днепропетровской области, «Проминвестбанк» - в Черниговской области, банк «Финансовая инициатива» - в Черновицкой области и Севастополе; «Кредобанк» - в Крыму.

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