Агентство по рефинансированию жилищных кредитов выпустит облигации на 500 млн грн

Агентство по рефинансированию жилищных кредитов в июне текущего года намерено выпустить ипотечные облигации на 500 млн грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава правления Агентства по рефинансированию жилищных кредитов (АРЖК) Сергей Волков.

По его словам, облигации планируется выпустить двумя сериями сроком обращения три года.

«Мы намерены выпустить облигации в июне, но успеем ли, есть процесс лицензирования, необходимая бюрократическая процедура, которую мы пытаемся пройти», - сказал глава правления АРЖК.

С. Волков уточнил, что агентству необходимо получить лицензию, зарегистрироваться как финансовой компании.

«Мы уже давно подали документы, я думаю, что рассмотрят быстро», - добавил он.

По данным главы правления агентства, средства от выпуска облигаций планируется направить на ипотечное кредитование.

«Агентство выкупает у банков кредиты и на их базе выпускает облигации. Деньги от размещения облигаций направляет обратно банкам в порядке рефинансирования. Таким образом, банки пользуются услугами агентства для привлечения денег с рынка капитала», - пояснил глава правления агентства.

С. Волков добавил, что облигации обеспечены залогом в виде пула стандартных ипотечных кредитов. «Никаких государственных гарантий нет, только на коммерческих условиях. Только через прозрачные, понятные механизмы защиты интересов инвесторов», - отметил он. Глава правления АРЖК считает, что облигации будут пользоваться спросом у банков, поскольку они безопасны.

С. Волков сообщил, что купонная ставка по облигациям будет ниже средневзвешенной рыночной ставки.

«Ставка купона не может быть выше, чем средневзвешенная ставка по кредитному портфелю, которая служит залогом. Купон по облигациям выплачивается за счет тех потоков, которые генерирует ипотечное покрытие. Если средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам 16-17%, соответственно ставка купона не может быть выше. Кроме этого, инвесторы получают залог в виде ипотечного покрытия», - добавил руководитель агентства.

Справка УНИАН. Агентство по рефинансированию ипотечных кредитов было создано в феврале 2012 года. Учредителями агентства выступают ПАО «Ощадбанк», ПАО «Укрэксимбанк», ПАО АБ «Укргазбанк» и ПАО АКБ «Киев». Финансовая компания может выполнять две операции: приобретать права требования по жилищным кредитам и выпускать на их основе ипотечные облигации.