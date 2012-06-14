Минрегион допускает увеличение площади квартир для участия в программе ипотеки под 3%

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства допускает увеличение максимальной площади квартир для участия в программе удешевленной ипотеки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента государственных программ и развития жилищного строительства Минрегиона Александр Непомнящий в ходе дискуссии «Доступное и комфортное жилье: как работают механизмы снижения ставок по кредитам на приобретение и ремонт жилья?».

По его словам, максимальная площадь квартир, которые могут участвовать в данной программе, составляет 72,5 кв. м, что не дает возможности застройщикам с объектами, квартиры в которых занимают большую площадь, включиться в программу.

А.Непомнящий отметил, что в ближайшее время в документы, регулирующие программу, будут внесены изменения.

Директор департамента сообщил, что на сегодня в Украине заключено около 40 договоров на приобретение жилья в ипотеку под 3%. Всего в программе высказали желание участвовать порядка 6 тыс. человек. Для желающих приобрести жилье в рамках программы предлагается около 4 тыс. квартир.

А.Непомнящий добавил, что количество предложения жилья в программе будет расти. К примеру, сегодня Межведомственная комиссия при Минрегионе рассматривает возможность участия в программе еще 1,5 тыс. квартир.

Как сообщал УНИАН, на 13 июня т.г. в рамках программы удешевленной ипотеки было заключено 35 договоров.

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