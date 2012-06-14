«Мебельдеревпром»: санкции АМКУ приведут к банкротству ряда предприятий

Санкции Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) приведут к банкротству ряда деревообрабатывающих предприятий.

Такое мнение УНИАН высказали в ассоциации «Мебельдеревпром», комментируя решение АМКУ наложить штраф на «Мебельдеревпром» и 14 участников ее в среднем на 419 млн грн за антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов.

«Применение такого уровня штрафа является неадекватным и не может быть оплачено, потому что в отдельных случаях превышает стоимость самих предприятий. Исходя из этого, можно сказать, что такие штрафные санкции равносильно приведут к банкротству важных деревообрабатывающих предприятий, краху мебельной отрасли Украины и увольнению около 10 тыс. работников отрасли», - считают в ассоциации.

Там поясняют, что в 2011 году средние цены на древесину выросли на 37-68% в зависимости от вида лесосырья. Так, в течение всего 2011 года наблюдался рост цен и уменьшение объемов лесосырья, выставленнго на аукционы. Так, если в 2010 году техсырье заводы покупали в среднем по 245 грн/куб.м без НДС, то по состоянию на IV квартал 2011 года цены составили 373 грн/куб.м и т.д.

«Важно отметить, что все время существования отрасли все деревообрабатывающие предприятия покупают лесосырье преимущественно в Гослесагентстве. Поэтому, уменьшение объема выставленного на торги сырья свидетельствует о том, что Гослесагентство пыталось искусственно создать дефицит для повышения ажиотажного спроса и обоснования повышения цены», - отмечается в сообщении ассоциации «Мебельдеревпром». По мнению ассоциации, для этого на аукцион по продаже ресурсов лесосырья (заготовки II квартала 2011 года), техсырье для производства древесных плит выставлено в количестве 450 тыс. куб. м, что на 230 тыс. куб. м, или на 34% меньше, чем в I квартале т.г., и в два раза меньше потребности предприятий.

На фоне этого, отмечают в ассоциации, в течение последних лет наблюдается тенденция к росту экспорта необработанной древесины. Так, в 2010 году из Украины было экспортировано 2,9 млн куб. м необработанной древесины - на 56% больше, чем в 2009 году, в 2011 году - экспортировано еще на 30% больше.

За время, прошедшее с начала проверки АМКУ, произошли существенные изменения на рынке необработанной древесины. Исходя из понимания общей цели, которая заключается в эффективном развитии лесопромышленного комплекса и укреплении в стране стабильной и конкурентной экономики, между Государственным агентством лесных ресурсов Украины и ассоциацией «Мебельдеревпром» подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Также в ассоциации сообщили, что Минэкономразвития подготовило проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Положения об организации и проведении биржевых аукционов по продаже необработанной древесины», в котором учтены недостатки существующего положения и которое создает конкурентную среду с целью эффективного хозяйствования в сфере переработки древесины.

«Что касается рыночной ситуации в этом году, то в течение всего года продолжается падение рынка сбыта плиты и мебели», - говорится в сообщении «Мебельдеревпром». Так, в 2012 году плитные и фанерные предприятия были вынуждены снизить цены на свою продукцию в среднем на 10-20% на ДСП и 10% - на фанеру. В I квартале т.г., по сравнению с IV кварталом 2011 года, произошло значительное снижение спроса, из-за этого реализация ДСП уменьшилась на 20%, фанеры - на 10%. В результате склады деревообрабатывающих и мебельных предприятий переполнены готовой продукцией, утверждают в ассоциации.

На фоне значительного снижения спроса на мебельную и деревообрабатывающую продукцию все еще продолжается повышение цен на материалы. Это приводит к дальнейшему уменьшению конкурентоспособности и рентабельности деревообрабатывающих предприятий. В III квартале этого года рост потребления древесины не намечается.

«Однако АМКУ не было учтено вышеизложенное, а также падение рынка лесоматериалов, тяжелое финансово-экономическое состояние предприятий лесопромышленного комплекса Украины, объективные факторы, сложившиеся на аукционах по продаже необработанной древесины», - резюмировали в «Мебельдеревпром».