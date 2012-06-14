Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) зарегистрировала Агентство по рефинансированию жилищных кредитов, говорится в сообщении комиссии.

«Нацфинуслуг в рамках реализации социальной инициативы Президента Украины касательно удешевления стоимости кредитов для покупки доступного жилья внесла в Государственный реестр финансовых учреждений и выдала соответствующую лицензию публичному акционерному обществу «Агентство по рефинансированию жилищных кредитов», - говорится в сообщении.

Также указывается, что созданное при поддержке Национального банка Украины Агентство сможет выпускать ипотечные облигации, обеспеченные ипотечными активами, права требований по которым будут покупаться у банков с обязательством обратной уступки.

Средства от выпуска облигаций будут направляться на реализацию вышеуказанной программы.

Как сообщал УНИАН, 3 мая Кабинет министров утвердил порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует предоставить по данной программе около 30 тыс. кредитов, что, по прогнозам министерства, позволит привлечь в строительную отрасль почти 10 млрд гривен и обеспечить жильем более 40 тыс. человек.

Верховная Рада выделила 1 млрд гривень на удешевление стоимости ипотечных кредитов для обеспечения ими нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан.

В январе т.г. Антимонопольный комитет Украины разрешил «Ощадбанку», «Укрэксимбанку», «Укргазбанку» и банку «Киев» создать ПАО «Агентство по рефинансированию жилищных кредитов».

Планировалось, что уставный капитал создаваемой структуры будет на уровне 35 млн грн. Основной целью создания агентства является рефинансирование ипотечных кредитов с целью снижения их стоимости для физических лиц.

Схема работы агентства предусматривала выпуск ипотечных облигаций, в обеспечении которых будут приниматься обязательства по уже выданным ипотечным кредитам коммерческих банков. Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направляться в коммерческие банки для выдачи других ипотечных кредитов.

Ожидалось, что если агентство заработает в нормальном режиме, то на первом этапе стоимость ипотеки удастся снизить до 14%, а в последующем - до 12-12,5% годовых.

Первый транш выпуска агентством ипотечных облигаций ожидался на уровне 1 млрд грн. Срок обращения бумаг - 3-5 лет.

Планировалось, что в Наблюдательный совет агентства войдут представители четырех государственных банков и Нацбанка.