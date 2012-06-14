Фонд госимущества отменил свои приказы по оценке недвижимости

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) отменил ряд своих предыдущих решений, касающиеся сферы оценки имущества.

Как сообщает сайт Фонда, ФГИУ в частности отменил свои приказы №554, 555 и 556, которыми вводилась особая система оценки объектов для налогообложения.

Фонд госимущества также отменил свой приказ № 679 "Об утверждении положения о Наблюдательном совете по вопросам оценочной деятельности", ряд других приказов, в частности приказы № 680, 742.

Таким образом, ФГИУ отменил свои приказы, которые вызвали критику со стороны сообщества оценщиков, как такие, которые направлены на монополизацию рынка услуг оценки, сужение функций Наблюдательного совета по вопросам оценочной деятельности, на большую подконтрольность данного рынка Фонду госимущества.

Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров также заявил, что ФГИУ и Министерство юстиции сегодня отменят свои решения относительно оценки стоимости недвижимости, который давал возможность оценщикам устанавливать неоправданно высокие цены.

"Вчера на заседании Кабинета министров Украины мы обсуждали вопрос оценщиков недвижимости. Вопрос для общества оказался резонансным. Были внесены изменения в закон, лоббируя, что он прошел все инстанции. На их основании был издан указ Минюста и ФГИУ. И в итоге узкий круг людей, а именно 12 из 9 тыс. получили возможность устанавливать аномально высокие цены", - отметил он.

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