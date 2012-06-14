ЕБРР рассматривает возможность кредитования ОСМД для термомодернизации домов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность в 2013 году открыть кредитную линию по энергоэффективности в жилом секторе через объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший менеджер департамента энергоэффективности ЕБРР Сергей Масличенко в ходе дискуссии «Доступное и комфортное жилье: как работают механизмы снижения ставок по кредитам на приобретение и ремонт жилья?».

По его словам, ЕБРР уже 3 года собирается запустить данную кредитную линию.

«Мы не отказываемся от этих планов. В следующем году мы планируем запустить такую линию», - сказал С. Масличенко.

По его мнению, существующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги не всегда стимулируют население брать кредиты на термомодернизацию своих домов. К тому же в Украине не решена проблема эффективного собственника жилого дома.