Все работающие на рынке оценки компании могут продолжать свою работу - Рябченко

Все работающие на рынке оценки компании могут продолжать работать на этом рынке и далее.

Так председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко прокомментировал последние решения Фонда, отменившего ряд своих приказов, вызвавших критику оценочного сообщества и представителей правительства.

"Все те компании, которые работали, могут работать и дальше", - отметил он. По его словам, "ситуация на рынке оценки не готова к тому, чтобы внедрять такие новшества, которые определил законодатель". "На сайте Фонда оперативно размещены все три приказа, которые я демонстрирую сейчас, и которые возвращают состояние рынка оценки до того, каким он был в том же апреле", - отметил А.Рябченко. "Для дальнейшей стабилизации этой ситуации мы инициируем внесение изменений в соответствующие законы», - подчеркнул председатель Фонда.

Напомним, вчера, 14 июня, ФГИУ отменил свои приказы №554, 555 и 556, которыми вводилась особая система оценки объектов для налогообложения. Фонд госимущества также отменил свой приказ № 679 "Об утверждении положения о Наблюдательном совете по вопросам оценочной деятельности", ряд других приказов, в частности приказы № 680, 742.

В соответствии с внесенными изменениями ФГИУ должен был составить новый реестр оценщиков для целей налогообложения, в который попали только 12 компаний примерно с 40 специалистами. В целом, ФГИУ отменил свои приказы, которые вызвали критику со стороны сообщества оценщиков, как такие, которые направлены на монополизацию рынка услуг оценки, сужение функций Наблюдательного совета по вопросам оценочной деятельности, на большую подконтрольность данного рынка Фонду госимущества.

Премьер-министр Украины Николай Азаров также вчера заявил, что ФГИУ и Министерство юстиции отменят свои решения относительно оценки стоимости недвижимости, которые давали возможность оценщикам устанавливать неоправданно высокие цены.

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