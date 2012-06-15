В программе ипотеки под 3% участвуют 4283 квартиры в 98 объектах

На сегодня в Украине в программе удешевленной ипотеки участвуют 4283 квартиры в 98 объектах, сообщили УНИАН в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолия Близнюка, местные власти должны постоянно работать с застройщиками, производить поиск и отбор объектов для участия в данной программе, поскольку в этом году должно быть предложено минимум 30 тыс. квартир.

По данным Минрегиона, в частности, в Донецкой области для участия в программе предлагается 420 квартир в 11 объектах (10 - в Мариуполе, 1 - в Красногоровке), Луганской области - 77 квартир в 3 объектах.

Министр призвал руководство областей активнее работать с застройщиками для увеличения количества квартир в программе.

Как сообщал УНИАН, на 14 июня т.г. в Украине заключено около 40 договоров на приобретение жилья в ипотеку под 3%. Всего в программе высказали желание участвовать порядка 6 тыс. человек. Для желающих приобрести жилье в рамках программы предлагается около 4 тыс. квартир.

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