В Украине планируют создать государственного заказчика строительства доступного жилья

В Украине планируется создать государственного заказчика массового строительства доступного жилья, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолия Близнюка, местные власти должны начать массовое строительство на участках, обеспеченных инженерно-транспортной инфраструктурой, которые уже были отобраны для строительства доступного жилья.

«Вы (местные власти – УНИАН) информировали министерство о земельных участках, отведенных для строительства доступного жилья. Пришло время реализовать эти проекты. Заказчиком на этих землях могут выступать местные органы власти. Также правительство планирует создать государственного заказчика массового строительства доступного жилья», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, для строительства жилья в регионах местными властями отобрано 628 площадок на 1,7 тыс. га земли, обеспеченных инженерной инфраструктурой.