Банки имеют достаточно ресурсов для ипотечного кредитования - Дубихвост

Украинская банковская система владеет достаточным объемом ресурсов, чтобы активно выдавать ипотечные кредиты, в частности в рамках 3%-й государственной программы.

Об этом заявил директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлением операций на открытом рынке НБУ Александр Дубихвост во время круглого стола «Доступное и комфортное жилье: как работают механизмы снижения ставок по кредитам на приобретение и ремонт жилья?", сообщает газета «Зеркало недели. Украина».

«Если банки покупают гособлигации под 13-14%, значит ресурс есть. Посмотрите на остатки на их счетах, сколько денег у них в кассе, сколько на счетах за рубежом - это миллиарды долларов, которые просто лежат и ожидают куда же их разместят», - считает представитель Нацбанка.

По его мнению, при этих условиях нет потребности предоставлять банкам целевое рефинансирование от регулятора.

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