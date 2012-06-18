Азаров обещает бизнесу преференции за строительство жилья

Гостомель, Киевская область. Премьер-министр Украины Николай Азаров обещает, что предприятиям предоставят преференции, в случае если они часть своей прибыли будут направлять на строительство жилья для сотрудников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на ГП «Антонов», где принял участие в мероприятиях по введению в эксплуатацию двух новых домов, построенных предприятием для своих сотрудников.

«Государство должно подсказать бизнесу и помочь бизнесу, чтобы часть прибыли шла на развитие жилищного строительства. Каким образом, над этим будем думать. Мы обязательно дадим нашему бизнесу преференции, если он часть прибыли будет направлять на развитие жилищного строительства», - сказал Н.Азаров.

Н.Азаров вручил ключи от квартир новым жильцам и от правительства подарил комплект детской игровой площадки, которая будет размещена во дворе.

По информации пресс-службы правительства, сегодня ГП «Антонов» ввело в эксплуатацию два дома жилищно-гостинничного комплекса, в котором будут жить сотрудники предприятия. Стоимость проживания в однокомнатных и двухкомнатных квартирах будет составлять от 485 до 580 грн в месяц, соответственно.