В Украине предприятия ТКЭ обеспечены приборами учета только на 72%

В Украине предприятия теплокоммунэнерго обеспечены приборами учета в среднем на 72%, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«В среднем по Украине предприятия теплокоммунэнерго обеспечены средствами технологического учета отпущенного тепла на 72%. В Донецкой области - 68,8%. Причем 6 областей укомплектовали теплогенерирующие мощности счетчиками полностью. Однако есть и аутсайдеры. Крайне низкий процент обеспечения средствами учета в Луганской области - 23,7%, необходимо установить еще 229 приборов учета», - сказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк.

По его словам, ключевым вопросом экономии ресурсов в отрасли теплоснабжения является проведение энергоаудита.

«Есть области, которые игнорировали это важное мероприятие, значительная часть провела его для всех объектов. В Донецкой области энергоаудит проведен на 7 из 13 предприятий коммунальной теплоэнергетики, в Луганской - на 3 из 17. О каком энергосбережении можно говорить, если нет точных сведений ни сколько тепла произведено, ни сколько, а главное, где именно, оно утеряно», - отметил глава Минрегиона.

По мнению А. Близнюка, повсеместное установление счетчиков воды и тепла должно происходить параллельно с повышением класса точности этого оборудования.