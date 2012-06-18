Строительные предприятия в январе-мае увеличили объемы работ на 0,3% – до 19,4 млрд грн

Строительные предприятия Украины в январе-мае 2012 года увеличили объемы работ на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 19 млрд 442,5 млн грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия снизили объем работ по подготовке строительных участков на 4,5% - до 1 млрд 893,5 млн грн, по строительству зданий и сооружений — увеличили на 0,3%, до 15 млрд 417 млн грн, по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – увеличили на 4,9% - до 1 млрд 995,8 млн грн, по завершению строительства – снизили на 2,9%, до 106,4 млн грн, по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 13,4%, до 29,8 млн грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80,7% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 12,7%, по текущему ремонту – 6,6%.

В частности, строительные предприятия Киева в январе-мае т.г. увеличили объем работ на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 4,636 млрд грн, выполнив 23,8% общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в 2011 году увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом – до 60 млрд 454,3 млн грн.