Мировые СМИ высоко оценили качество «Донбасс Арены»

Ведущие мировые средства массовой информации высоко оценили качество стадиона «Донбасс Арена» во время ураганного ливня, обрушившегося на Донецк в пятницу, 15 июня, во время футбольного матча Украина – Франция.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета, проанализировав то, что написали об этом матче ряд иностранных изданий.

Так, в «Eurosport – Yahoo» (Великобритания) написали, что «голландский судья Бьорн Кейперс увел игроков с поля на пятой минуте после того, как гром, молния и проливной дождь обрушились на «Донбасс Арену», и только через час игра возобновилась, благодаря хорошему покрытию, которое высохло удивительно быстро».

Издание «Independent (Великобритания) процитировало слова главного тренера англичан Лоран Блана, который также был рад возможности продолжить игру после непогоды в тот же вечер. «Я не боюсь грома и молнии, но мне было страшно, что игру могут отложить, потому что поле не будет в достаточно хорошем состоянии, чтобы возобновить игру. К моему удивлению, спустя час поле было в хорошем состоянии, и мы смогли сыграть отличную игру», - сказал тренер английским журналистам.

Российская «Газета.ру» также написала: «Матч был прерван на час из-за грозового ливня, обрушившегося на «Донбасс-Арену», однако дренаж справился со своей задачей, и поле оказалось в хорошем состоянии».

Ирландская «Herald» отметила, что «в конце концов матч возобновился под огненным небом, после того, как ультрасовременный дренаж стадиона сделал свое дело».

В своем комментарии секретарь городского совета Николай Левченко подчеркнул, что тем самым «Донбасс Арена» «не только подтвердила свою репутацию одного из лучших и надежных стадионов мира, но и, несомненно, положительно повлияла на имидж Донецка, как принимающего города и всей Украины в целом».

Как сообщал УНИАН, 15 июня, в Донецке во время матча Украина – Франция, главный судья остановил игру из-за ураганного ливня, обрушившегося на город. Игроки смогли начать встречу через час, после того, как прекратился дождь, и дренажная система стадиона «Донбасс Арена» освободила игровое поле от воды.