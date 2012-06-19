В Киеве до конца года капитально отремонтируют 290 дворов

В Киеве в этом году планируется капитально отремонтировать 290 самых запущенных дворов.

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом в эфире телеканала «Київ» сообщил председатель КГГА Александр Попов.

По его словам, комплексный ремонт будет осуществлен по принципу «под ключ» с тройным контролем качества всех выполненных работ. Формировали список коллегиально – при участии общественности и районных администраций. Каждую из локаций отработала специальная комиссия. Она определяла перечень и объем работ в каждом отдельном дворе. Кроме замены асфальтового покрытия, программа предусматривает ремонт подъездов, лифтов, освещения, озеленения, восстановления детских и спортивных площадок, а где необходимо – ремонт крыш и бюветов.

Комплексную реконструкцию жилищного фонда и прилегающих территорий начали уже на 10 объектах столицы. В целом же программа по благоустройству дворов продлится до 15 октября.

«Конечно, за один год весь Киев мы не отремонтируем. В следующем году работы продлятся, поэтому, если ваш адрес не вошел в перечень, но нуждается в обновлении, обращайтесь, пожалуйста, в наш Call-центр, и ваш двор будет включен в программу на следующий год», – отметил А.Попов.

По его словам, программа по капитальному ремонту жилищного фонда и придомовых территорий 2012 года стартовала с принципиально новыми подходами.

Контроль качества работ обеспечивают на трех уровнях: контролирует специальная комиссия, выполнения работ на всех этапах проверяют жители домов, кроме того, по просьбе председателя КГГА, чтобы не допустить злоупотреблений исполнителями работ, за процессом внимательно следят правоохранительные органы.

Председатель КГГА также обратился к правоохранителям с просьбой проверить и работы, выполненные в прошлом году, поскольку на качество поступило достаточно много жалоб от киевлян. По каждому такому факту ведется расследование, все виновники будут наказаны.

С поадресным перечнем выполнения работ по асфальтированию придомовых территорий и межквартальных проездов и благоустройству в Киеве в 2012 году можно ознакомиться на официальном сайте КГГА.