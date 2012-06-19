ФГИУ не отменил, а признал утратившими силу приказы об оценке недвижимости - эксперты

Фонд государственного имущества Украины не отменил, а признал утратившими силу свои приказы №554, 555 и 556, которыми вводилась монополизация рынка оценки недвижимости для налогообложения при купле-продаже для 12 компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции вице-президент ВОО «Лига экспертов Украины» Светлана Бовсуновская.

По ее словам, 14 июня т.г. Кабинет министров поручил ФГИУ и Минюсту отменить свои приказы.

«Фогд госимущества отменил часть скандальных указов. Но те указы — 554, 555 и 556 он признал утратившими силу», - сказала С. Бовсуновская.

Она добавила, что Министерство юстиции также признало утратившим силу свой приказ 766/5, которым обязало нотариусов удостоверять договоры с недвижимым имуществом при условии наличия оценочной стоимости.

С. Бовсуновская пояснила, что отмена нормативного акта ведет к тому, что приказы ФГИУ прекращают свое действие с момента их принятия, то есть с 23 апреля т.г. При этом если нормативные документы утрачивают свою силу, это происходит со дня принятия данного решения, то есть с 14 июня для приказов ФГИУ и с 15 июня — для приказа Минюста.

«Таким образом, произошла подмена понятий. Эти скандальные указы Фонда госимущества и Министерства юстиции остались действующими во времени с 23 апреля по 14 и 15 июня. Вся эта схема, все эти компании, все эти оценщики считаются обученными законно, находятся в реестре (Государственный реестр по направлению для целей налогообложения - УНИАН) на законных основаниях. При этом только они имеют третье направление. Больше никто войти в этот реестр не может. Я вижу в этом консервацию проблемы, не решение ее. Вся схема осталась законной и действующей», - отметила вице-президент Лиги экспертов Украины.

В то же время председатель совета ВОО «Украинское общество оценщиков» Алексей Амфитеатров сообщил, что возглавляемая им организация 18 июня т.г. обратилась в Фонд госимущества с требованием отменить вышеупомянутые приказы.

Также Украинское общество оценщиков предложило ФГИУ инициировать внесение изменений в законы «О Фонде Государственного имущества Украины» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации относительно реализации положений Государственной программы приватизации на 2012-2014 годы» относительно отмены статей, вводящих отдельное направление оценки для целей налогообложения, и исключить понятие исключительного вида деятельности для налогообложения, а также восстановить статус Наблюдательного совета по вопросам оценочной деятельности, который сейчас превратился в консультативный орган и не имеет влияния на рынок оценки.

А. Амфитеатров уточнил, что Кабинет министров должен узаконить отмену приказов ФГИУ и Минюста, приняв соответствующие решения.

Он также отметил, что в Налоговом кодексе введена норма о том, что доход от продажи объекта недвижимости определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости объекта, которая должна применяться только в двух случаях. Вместе с тем, Министерство юстиции разъяснило, что объект должен оцениваться по рыночной стоимости для целей начисления налога на доходы физических лиц при всех сделках купли-продажи недвижимости.

"Что было сделано, в частности, Минюстом. Определено, что все сделки купли-продажи, вне зависимости, если возникает налогообложение, идут через оценочную стоимость. Вместе с тем, оценочная стоимость определяется лишь когда лицо владеет объектом менее 3 лет и продает более одного раза. У нас совершается 300-350 тысяч сделок в стране, но из них, если следовать статье кодекса, подпадает под данный вид оценочной стоимости максимум 5-10%", - пояснил он.

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Как сообщал УНИАН, 810 оценщиков Украины обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу, Верховной Раде Украины и Фонду государственного имущества с требованием отменить ряд нормативных актов, принятие которых привело к монополизации рынка оценочных услуг.

Оценщики пояснили, что ст. 5 закона «О Фонде государственного имущества» и п.4 «Заключительных положений» закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации по реализации положений Государственной программы приватизации на 2012-2014 годы» определили оценочную деятельность для целей налогообложения как исключительный вид деятельности по новому направлению №3 «Оценка для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, которые взимаются в соответствии с законодательством». При этом ФГИУ в мае издал до двух десятков приказов, четыре из которых привели к новым правилам оценки.

Справка УНИАН. Изменение стоимости оценки недвижимости вызвано статьями 172, 173 Налогового кодекса Украины и постановлением Кабинета министров от 26 октября 2011 года №1103 относительно определения оценочной стоимости от операций по продаже (обмену) объектов недвижимости и продажи (обмена) объектов движимого имущества физическими лицами.

Согласно ст. 172.3 Налогового кодекса, доход от продажи объекта недвижимости определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости такого объекта, рассчитанной органом, уполномоченным осуществлять такую оценку в соответствии с законом.

Согласно разъяснениям Фонда госимущества, при осуществлении физлицом сделок по продаже (обмене) жилого дома, квартиры или их частей, комнаты, садового (дачного) дома, земельного участка, других объектов недвижимости, объектов незавершенного строительства, обязательно применяется оценочная стоимость, определяемая субъектами оценочной деятельности частной формы собственности, исключительным видом деятельности которых является оценка для целей налогообложения и информация о которых включена в Государственный реестр по направлению для целей налогообложения.

При этом Министерство юстиции своим приказом от 21 мая т.г. №766/5 «О внесении изменений в Порядок осуществления нотариальных действий нотариусами Украины» обязало нотариусов удостоверять договоры с недвижимым имуществом при условии наличия оценочной стоимости.