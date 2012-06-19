Кабмин уменьшил уставный капитал ГИУ на 1,25 млрд грн

Кабинет министров своим постановлением №543 от 18 июня т.г. уменьшил уставный капитал Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 1 млрд 248 млн 247, 524 тыс. грн — до 951 млн 752, 475 тыс. грн.

Текст постановления размещен на правительственном портале.

Ранее уставный капитал ГИУ составлял 2,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Государственное ипотечное учреждение до конца 2015 года планировало увеличить уставный капитал на 2 млрд грн. - до 4,2 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.