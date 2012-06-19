ВР совершенствует ответственность за правонарушения в сфере градостроения

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» относительно совершенствования ответственности за правонарушение в сфере градостроения.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 253 народных депутата из 416, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внесение дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым ответственность за выполнение строительных работ без разрешения на их выполнение наступает в случае совершения этого правонарушения относительно объектов ІV категории сложности.

Предлагается также установить, что штрафные санкции, предусмотренные статьей 96 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в части эксплуатации объектов строительства, которые не приняты в эксплуатацию, применяются к физическим лицам, эксплуатирующим объекты после окончания строительства без принятия их в эксплуатацию со дня вступления в силу данного закона.