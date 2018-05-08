Хостел-мошенники и страшилки об Украине отпугнули футбольных фанов

Загрузка хостелов в городах Украины, принимающих Евро-2012, даже в дни матчей составила 50-70%, а цены на проживание уже снизились в два-три раза. За первую неделю чемпионата заработать удалось только тем хостелам, которые расположены в центре городов и возле стадионов.

Цены - на убыль…

В городах, принимающих чемпионат Европы по футболу, по словам президента Всеукраинской молодежной туристической ассоциации Александра Файнина, насчитывается до 180 «официальных» хостелов (без учета созданных под Евро-2012), львиная доля которых расположена в Киеве и Львове, в Харькове - два, в Донецке их и вовсе нет,

Учитывая, что в Украину приехало меньшее количество иностранных болельщиков, чем прогнозировалось, загрузка хостелов далека от стопроцентной. К тому же, появление хостелов-однодневок усилило конкуренцию на рынке и подстегнуло снижение цен на проживание.

«Цены действительно снизились во много раз. При этом загрузка — на уровне 50-60%. Потому что людей отпугнула та кампания, которая изначально была проведена Германией и другими странами по дискредитации Украины. Кроме этого, людей отпугнули очень высокие, неадекватные цены», - считает Файнин.

«Есть хостелы, которые забиты под завязку, загрузка у них - более 100%, они даже дополнительные места изыскивают. Но их немного. Они находятся в центре, рядом с фан-зоной - на Крещатике в Киеве, по проспекту Свободы во Львове», - рассказал президент ассоциации. По его оценке, стоимость проживания в хостелах в этих городах снизилась с «доевровских» 70-80 евро до 30 евро за ночь с человека в многоместном номере.

По данным исполнительного директора Ассоциации малых гостиниц и апартаментов Украины Антона Матияша, киевские хостелы в период проведения матчей были загружены примерно на 70%. Стоимость проживания в дни матчей в столице составляла 20-50 евро за ночь с человека в многоместных номерах, а в обычные дни цена снижалась до 10-15 евро.

«Стоимость упала. Сейчас многие ставят цены нормального сезона из-за того, что открылись новые хостелы перед Евро-2012, а бронирования были сделаны раньше. Поэтому хостелы снижают цены по максимуму», - пояснил он.

Внимание, заселение - «фальшивка»

Хостельеры в один голос говорят о непритязательности футбольных фанов. Кого-то устраивает пиво и кемпинг на Трухановом острове, кого-то - ночь в Гидропарке, некоторые ночуют в поездах, экономя на проживании. А для тех, кто выбирает хостелы, главное - чистота и безопасность. По словам экспертов, такой вид размещения, кроме шведов и голландцев, выбрали поляки, англичане, россияне, немцы, а также узбеки, казахи и грузины.

«Минимальный набор - душ, туалет на этаже... Как правило, в хостеле должен быть бесплатный Wi-Fi и кухня с самообслуживанием. Как опция добавляется стиральная машинка и общая комната, где люди собираются пообщаться, обсудить матчи», - рассказывает о предпочтениях болельщиков Файнин.

Вместе с тем, участники рынка отмечают, что не обошлось и без неприятных ситуаций, когда некие «предприниматели» регистрировали в системах бронирования несуществующие хостелы, или же обещали хорошие условия в центре, а на деле селили в трущобах на окраинах городов.

По оценке Матияша, такая статистика не носит массовый характер. «Это - добросовестность тех, кто размещал информацию, а также бронировочных систем, которые ее принимали. Я знаю о двух подобных случаях в Киеве. А по Украине ситуация не была массовой», - подчеркнул он.

Между тем, Файнину известно о десятке «хостел-махинаций» в Киеве и нескольких в Одессе. «В Одессе очень часто появляются фальшивые хостелы. Люди просто на какой-то адрес выставляют их. Иностранцы бронируют. Те, кто получают бронирование, видят номер кредитной карточки и все координаты заказчика, могут использовать их. Или, если они более добросовестные, заселяют людей по абсолютно другому адресу, не в обещанном районе. Сейчас очень много таких "фальшивок" и хостелов-однодневок», - рассказал эксперт.

По его словам, чаще всего подобное происходило через систему бронирования booking.com, которая «пускала всех», в том числе и фирмы-однодневки. «Booking.com себя дискредитировала очень сильно, так как работает с теми компаниями, хостелами, которые являются фирмами-однодневками. Они могут только на период Евро-2012 заниматься бронированием, а потом закрываются», - считает президент ассоциации.

Он советует пользоваться услугами систем hostelworld.com, hostelsclub.com, expedia.com, которые проверяют адреса хостелов, а также при выборе учитывать рейтинги хостелов и отзывы туристов: даже если рейтинг не очень высокий, но есть отзывы, это значит, что хостел действует.

Дивиденды от Евро получат «раскрученные»

Ожидания по загрузке и прибыльности хостелов в первую неделю чемпионата не оправдались, единодушно заявляют участники рынка.

«Ожидания относительно количества болельщиков не оправдались. Все надеялись, что будет загрузка на 100% каждый день, но реалии оказались немного другими», - отметил Матияш.

«Наши ожидания совсем не оправдались. Мы занимаемся как туроператор только поставкой транспорта для трансферов. Болельщики не заинтересованы жить здесь (в Украине – ред.). Тут плохие услуги и инфраструктура... Люди, которые хотели посмотреть матчи, либо смотрят их дома по телевизору, либо прилетают и улетают чартерными рейсами. Они максимум на одну ночь останавливаются в хостелах и отелях», - подчеркивает Файнин.

По его оценкам, на каждый из последних матчей в Донецк и Киев приедет еще приблизительно 20-30 тысяч иностранных туристов. «Вполне возможно, что до конца чемпионата плюс еще 120 тысяч людей», - добавил эксперт.

Учитывая такую перспективу, владельцы хостелов не оставляют надежд заработать. Но наибольшие шансы - у «раскрученных», в хороших местах.

«Хостелы, конечно, заработают. Они - достаточно прибыльное дело, потому что при минимальных вложениях идут хорошие возвраты, окупаемость очень быстрая. Но, если люди хотели заработать только на время Евро-2012, они тем самым перебили бизнес тем, кто занимается им достаточно давно», - считает Файнин.

А вот владельцы квартир, переоборудованных под хостелы в надежде заработать на чемпионате, скорее всего, отобьют свои вложения.

По оценкам Матияша, наибольшая загрузка и, соответственно, дивиденды от Евро-2012 будут у хостелов, которые работают более года и успели себя «преподнести». При этом новые хостелы, даже в очень выгодных местах, не окупятся, поскольку о них никто не знает, а бронирование происходит заранее. Он добавил, что окупаемость хостела составляет 2-5 лет в зависимости от количества инвестиций.

Вместе с тем, после небольшого подъема, вызванного Евро-2012, рынок ожидает спад деловой и туристической активности, отпускной период, что может свести заработки хостелов на ноль или оставить с небольшим плюсом.

Кемпинги: в ожидании лучшего

Дивидендов от Евро-2012 не дождались и кемпинги, расположенные под Киевом. Владелец одного из них - Litvinovka Football Fan Camp (стоимостью 200 тыс. евро) в поселке Литвиновка (Вышгородский р-н) Вадим Бухкалов рассказал, что кемпинг был готов принять около 3 тысяч человек, а приехало в 10 раз меньше, чем ожидали. За первую неделю чемпионата в нем поселились только 250-300 человек. Тут живут шведы, немцы, англичане, шотландцы, россияне, а также приезжают киевляне. За проживание платят 15-20 евро в сутки за двухместную палатку.

По его словам, пока он терпит одни убытки, но надеется на увеличение количества болельщиков к концу чемпионата. «У меня убытки пока, временно. Я хронический оптимист... Я верю, что эту неделю мы перекроем другими днями, которые остались до конца Евро», - сказал Бухкалов.

Татьяна Акимова (УНИАН)