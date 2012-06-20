Шведские фаны в кемпинге на Труханове острове уже использовали 380 тыс. литров воды

В Киеве на территории фан-кемпинга на Труханове острове с 8 по 18 июня шведские болельщики использовали около 380 тысяч литров воды, из которых 300 тысяч - для принятия душа и других бытовых нужд.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Акционерная компания «Киевводоканал».

Кемпинг рассчитан на 6 тысяч 446 человек, хотя сейчас там находится около 3 тысяч болельщиков.

В целом, по данным аналитического отдела «Киевводоканала», водопотребление в столице в связи с проведением Евро-2012 и прибытием достаточно большого количества гостей не увеличилось, а наоборот - уменьшилось. Так, среднесуточная подача воды Киеву в мае составляла 833 тысяч 448 литров, а в июне - 814 тысяч 294 литров. Это связано с тем, что многие киевляне на период Евро-2012 взяли отпуск и выехали из города.