Дело в отношении организаторов аферы „Элита-Центр" направлено в суд

В суд направлено уголовное дело в отношении организаторов инвестиционно-строительных компаний „Элита-Центр".

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, ведомством 18 июня утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному Главным следственным управлением МВД Украины по обвинению двух служебных лиц группы инвестиционно- строительных компаний „Элита-Центр", которые мошенническим путем присвоили средства инвесторов.

Установлено, что на протяжении 2004-2006 гг. указанные служебные лица под видом инвестирования строительства жилья завладели денежными средствами 1693 граждан на общую сумму почти 400 млн грн.

Обвиняемым инкриминируется совершение в составе организованной группы преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4 (завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием), 366 ч. 2 (служебный подлог), 209 ч. 3 (легализация денежных средств), 364 ч. 2 УК Украины (злоупотребление служебным положением) и избрана мера пресечения - взятие под стражу.

С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество и средства обвиняемых на общую сумму 90 млн грн.

Уголовное дело для определения подсудности передано в Апелляционный суд г. Киева.

Как сообщал УНИАН, 17 января с.г. Апелляционный суд города Киева направил на дополнительное расследование уголовное дело по обвинению бывшего основателя столичной группы компаний «Элита Центр» Александра Волконского (Шахова).