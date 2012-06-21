В закон о ЖКУ внесены изменения

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» относительно совершенствования системы управления жилищным фондом и решения отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 228 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что если владелец/совладельцы помещений в многоквартирном доме самостоятельно не определили управляющего и не создали объединения совладельцев многоквартирного дома, управляющего таким домом обязан определить на конкурсных принципах орган местного самоуправления в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Совладельцы имеют право в любое время переизбрать управляющего, определенного органом местного самоуправления.

Порядок и сроки объявления и проведения конкурса по определению управляющего органом местного самоуправления устанавливаются Кабинетом министров Украины

В законе изложена в новой редакции статья 23 «Права и обязанности владельца/совладельцев многоквартирного дома».

Ею предусмотрено, что владелец/совладельцы многоквартирного дома имеет (имеют) право: управлять домом; определять управляющего и самостоятельно или через представителя заключать с ним договор о предоставлении услуг по управлению домом; определять исполнителей жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством и самостоятельно или через уполномоченных представителей заключать с ними соответствующие договоры; с учетом требований законодательства определять порядок и условия привлечения, накопления и использования средств на проведение капитальных ремонтов и осуществление мероприятий по энергосбережению.

Владелец/совладельцы многоквартирного дома реализует (реализуют) свои права, если все помещения в многоквартирном доме принадлежат одному владельцу, то он единолично принимает решение относительно управления таким домом.

В законе предусмотрено, что если совладельцы многоквартирного дома не создали юридическое лицо для надлежащего содержания и использования имущества, которое принадлежит им на праве совместной собственности, решения относительно управления таким имуществом принимаются ими совместно в соответствии с законом. Совладелец имеет право делегировать свои полномочия по принятию решений по использованию неделимого и совместного имущества другому из совладельцев. Если совладельцы многоквартирного дома создали юридическое лицо для надлежащего содержания и использования имущества, которое принадлежит им на праве совместной собственности, порядок принятия решений относительно управления таким имуществом определяется законом и уставом такого юридического лица.

В законе говорится, что порядок проведения общего собрания совладельцев многоквартирного дома, где не созданы организации совладельцев, а также порядок принятия решений общего собрания путем заочного голосования определяется Кабинетом министров Украины.

В законе предусмотрено, что владелец/совладельцы многоквартирного дома обязан (обязаны): обеспечивать надлежащее управление, безопасную эксплуатацию, техническое обслуживание, осуществление текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома и содержания придомовой территории в соответствии со стандартами, нормативами, нормами, порядками и правилами и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в этой сфере; осуществлять расходы, связанные с потреблением жилищно-коммунальных услуг в соответствии с данным Законом и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в этой сфере.

В законе определены особенности определения способа управления многоквартирным домом. Совладельцы могут принять решение об одном из таких способов управления домом: управление домом через созданное ими в соответствии с законодательством юридическое лицо (объединение совладельцев многоквартирного дома и т.п.); определение управляющего в соответствии с данным Законом и другими нормативно-правовыми актами.

Для предоставления услуг по управлению домом может быть определен только один управляющий.

В законе предусмотрено, что типы договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг утверждаются Кабинетом министров Украины.

Закон вступает в силу через шесть месяцев после дня его опубликования.