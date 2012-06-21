В центре Одессы обвалился 2-этажный жилой дом

Сегодня около 13.00 на улице Отрадной, 15 - напротив здания Одесского театра музыкальной комедии - рухнула фасадная стена 2-этажного жилого дома.

Как сообщает корреспондент УНИАН, обломками серьезно поврежден легковой автомобиль Peugeot, припаркованный рядом с обрушившимся зданием. В тот момент в его салоне никого не было.

По данным пресс-службы Управления МЧС Украины в Одесской области, пострадавших вследствие обрушения дома нет, обстоятельства ЧП выясняют специалисты, а также прибывший на место происшествия вице-мэр Одессы Анатолий Орловский. Движение по улице Отрадной пока перекрыто.

С учетом того, что на первом этаже рухнувшего здания располагались электроподстанция, в соседних домах также отключено электричество.

По некоторым свидетельствам очевидцев ЧП, несколько человек, находившихся в доме перед обрушением, успели покинуть его, услышав треск стены второго этажа здания.

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Обвалившийся в Одессе дом был в аварийном состоянии – МЧС

Рухнувший сегодня дом №15 на улице Отрадной, напротив Одесского театра музыкальной комедии, находился в аварийном состоянии и мог обвалиться из-за утраты прочности строительного камня-ракушечника, сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Управления МЧС Украины в Одесской области.

«У этого здания просто истек срок годности, который не превышает 200 лет, - отметила руководитель пресс-службы облМЧС Майя Гинько. – По этой причине жильцов выселили несколько лет назад, как из других ветхих зданий из ракушечника в исторической части Одессы, которые постепенно разрушаются».

Однако в обвалившемся доме, выкупленном, очевидно, под новую застройку, вплоть до обрушения функционировал офис одной из фирм. И директор как раз прибыла к зданию на «Peugeot-206», поднялась на второй этаж, чтобы просмотреть электронную почту, когда послышался треск фасадной стены и погас свет. Поскольку лестница уцелела – женщина успела покинуть офис живой-невредимой.

После ЧП сотрудники МЧС, представители «Одессаоблэнерго», газовой и водоснабжающей служб отключили функционировавшую в здании трансформаторную подстанцию, перекрыли подачу газа и воды.

В ближайшее время, когда спасатели закончат разборку завалов, специалисты МЧС обещают обнародовать окончательное заключение по поводу причин обрушения здания, где раньше функционировали мастерские Украинского товарищества слепых, издававшие аудиокниги для слабовидящих.

Ожидают официальных выводов также жители соседних домов, которые не исключают, что обрушение дома могли спровоцировать некие лица, причастные к выкупу здания и прилегающей территории под новое строительство.