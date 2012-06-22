Желающих взять ипотеку под 3% уже более 7,5 тыс. человек

В Украине количество желающих поучаствовать в программе удешевленной ипотеки увеличилось до свыше 7,5 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«В целом в Украине свыше 7,5 тыс. людей сейчас изъявили желание получить льготные ипотечные кредиты. Застройщики предоставили 4710 квартир. И уже 50 договоров полностью заключены и перечислены средства», - сказал он.

А. Близнюк отметил, что проблемы, которые возникают в процессе реализации программы, решаются путем внесения изменений в нормативные акты.

«Мы работаем над созданием системы, которая бы позволила тем, кто может покупать жилье на вторичном рынке, пусть он это делает. Тот, кто может построить себе жилье без привлечения кредитной системы, пусть это делает. А государство будет разрабатывать и отрабатывать систему, которая помогает тем слоям населения, которые сами не могут себе построить», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, на 14 июня т.г. в Украине заключено около 40 договоров на приобретение жилья в ипотеку под 3%. Всего в программе высказали желание участвовать порядка 6 тыс. человек. Для желающих приобрести жилье в рамках программы предлагается около 4 тыс. квартир.