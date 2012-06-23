Во Львове малоимущим семьям-должникам за ЖКУ установят счетчики воды за счет горбюджета

Во Львове малообеспеченным семьям, которые задолжали за жилищно-коммунальные услуги, установят счетчики учета горячей и холодной воды за средства городского бюджета.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, из городского бюджета с этой целью выделят 100 тыс. грн.

Счетчики установят 218 семьям, задолженность которых составляет 3 тыс. грн и больше.

«Город решил им помочь и установить счетчики, поскольку дальнейшие платежи, согласно показаниям счетчиков, будут для них меньше, чем согласно нормам. Долги этих 218 семей составляют 2,7 млн грн», - заметили в Департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры городского совета

Также отмечается, что накопленные долги не спишут, а реструктуризируют.