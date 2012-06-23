На Черкащине предприниматель украл 800 м труб водопровода. Ущерб - более 1 млн грн

В городе Смела Черкасской области местный предприниматель украл 800 м металлических труб водопровода.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, в милицию обратился мэр Смелы и сообщил, что неизвестные осуществляют несанкционированный демонтаж водопровода местной водозаборной станции.

Следователи выяснили, что земляные работы с использованием спецтехники осуществляли пятеро местных жителей. Организатором преступной группы оказался 30-летний предприниматель. За короткий промежуток времени было незаконно демонтировано около 800 м водопровода, чем выведен из строя резервный канал водоснабжения для четырех микрорайонов города.

Все участники кражи задержаны. Спецтехника изъята.

Задержанные объяснили правоохранителям, что выполняли указанную работу за оплату, обещанную предпринимателем. Он также заверил работников, что имеет все необходимые документы и разрешения для проведения демонтажа.

Сам 30-летний предприниматель в ходе следствия не смог прокомментировать свои действия и отказался общаться с правоохранителями.

По предварительным подсчетам городской власти, сумма нанесенного ущерба превышает 1 млн грн.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Он содержится под стражей.