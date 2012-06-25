Киевская фан-зона расширена до Бессарабской площади

Организаторы расширили киевскую фан-зону Евро-2012 до Бессарабской площади, при этом палаточный городок сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко на Крещатике остается на своем месте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

По его словам, в течение одного дня было принято такое решение.

«Фан-зона увеличена приблизительно на 150 метров, и теперь дополнительно 20 тысяч человек смогут там находиться», - сказал А.Голубченко.

Отвечая на вопрос о проблемах, связанных с расширением фан-зоны, в частности, отсутствие водоснабжения и канализации на дополнительном участке, куратор официальной фан-зоны Киева Вилен Матвеев признал, что определенные проблемы с водоснабжением и канализацией действительно были. Из-за этого, по его словам, там уже установлены биотуалеты.

Он добавил, что все установлено за короткий срок и эта территория будет нормально функционировать.

Со своей стороны, А.Голубченко отметил, что расширение фан-зоны никоим образом не повлияло на функционирование палаточного городка сторонников Ю.Тимошенко на Крещатике.

«Никаких палаток мы не сносили, все стоят на местах», - сказал А.Голубченко.

Он объяснил, что палатки сторонников Ю.Тимошенко остались с внешней стороны забора фан-зоны.

По словам А.Голубченко, никаких претензий от партии «Батькивщина» и ее сторонников киевской власти в связи с расширением фан-зоны не поступало.