КГГА: все, что было повреждено во время Евро-2012 на Крещатике, будет восстановлено

Заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко заверяет, что все, что было повреждено во время функционирования официальной фан-зоны Евро-2012 на столичном Крещатике, будет восстановлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

На вопрос журналистов, будут ли привлечены к ответственности те болельщики, которые сломали дерево на территории фан-зоны, А.Голубченко ответил, что все будет сделано в соответствии с законодательством. «Будем действовать так, как в других европейских странах», - сказал А.Голубченко.

Он напомнил, что после завершения Евро-2012 киевская фан-зона будет демонтирована, а все, что было повреждено, будет восстановлено.

Отвечая на вопрос, будут ли также восстановлены каштаны на Крещатике, А.Голубченко заявил: «Ни одно дерево не было удалено из-за фан-зоны Евро-2012».

Он объяснил, что киевская власть еще раньше планировала удалисть эти деревья. Поэтому, по словам заместителя председателя КГГА, помня о проведении еврочемпионата, деревья «удалили весной, а пересадку перенесли на осень, после Евро».

А.Голубченко отметил, что на сегодняшний день за период функционирования фан-зоны никаких серьезных повреждений на ее территории не зафиксировано. По его словам, УЕФА не будет дополнительно выделять средства на восстановление каких-то объектов на территории фан-зоны.

Как напомнил А.Голубченко, еще до начала чемпионата УЕФА своим решением выделил Киеву 1 млн евро на организацию фан-зоны.

По его словам, часть этих средств могла бы быть использована для ремонта, если бы такая потребность возникла.