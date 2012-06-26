В Киеве начали снос незаконного строительства по ул. Причальной

Сегодня Государственная исполнительная служба начала снос незаконно построенных зданий по ул. Причальная, 1 в Дарницком районе Киева, сообщили УНИАН в Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве.

Как указывается в сообщении, сносу подлежат самовольно построенное здание административно-промышленного корпуса, включающее офис, автосалон и станцию технического обслуживания автомобилей «Хонда» общей площадью 1,2 тыс. кв. м, самовольно построенное здание корпуса, включающее автосалон и СТО автомобилей «Ниссан» общей площадью 1,15 тыс. кв. м; самовольно построенное здание корпуса микро-рынка общей площадью 699,5 кв. м.

В сообщении отмечается, что с 2010 года Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве провела ряд проверок незаконного строительства и эксплуатации нежилых зданий по ул. Причальной, 1 в Киеве. К нарушителям предъявили штрафные санкции и обязали снести незаконные постройки. Однако заказчик не выполнил требования предписаний инспекции, и дело было передано в суд. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.