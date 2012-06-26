Минрегион разработает единую целевую программу модернизации и развития ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины приступило к разработке единой целевой программы модернизации и развития ЖКХ, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Программой экономических реформ определена необходимость сокращения государственных целевых программ. Сейчас мы имеем две действующие, и еще три программы находятся на стадиях разработки и согласования. Мы обратились к премьер-министру с предложением снять все поставленные поручения по разработке программ, разработав вместо них единую государственную целевую программу модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства. Предложение было поддержано и эта работа сейчас начинается», - сказал первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Александр Алипов.

Он добавил, что новая программа будет учитывать опыт предыдущих, а действующая Общегосударственная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009 - 2014 годы будет действовать в течение запланированного срока.

Напомним, действующая редакция Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства была утверждена Верховной Радой в 2009 году. На выполнение мероприятий программы необходимо финансирование из государственного бюджета в размере 23 млрд 365 млн грн.

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Минрегион разработает единый базовый закон в сфере ЖКХ на смену действующим

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено устранить имеющиеся дублирования и противоречия законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и разработать единый базовый закон на смену действующим, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По словам первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александра Алипова, это позволит начать реальное дерегулирование и реформирование отношений в системах жизнеобеспечения и коммунальной сфере.

«Жилищно-коммунальное хозяйство - наиболее зарегулированная отрасль в Украине. Только на высшем уровне действует 21 закон, которые даже по-разному определяют терминологию отрасли. Все попытки усовершенствования действующей нормативно-правовой базы упираются в противоречие одному или другому закону», - сказал он.

Первый замминистра отметил, что, к примеру, работник водоснабжения должен знать более 80 нормативно-правовых актов, действующих в этой сфере. На практике это приводит к противоречиям, дублированию и разночтению правовых норм.

«Мы планируем четко определить коммунальные ресурсы товаром, ввести обязательный технологический и коммерческий учет и на законодательном уровне установить единые для всех потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг правила взаимоотношений», - подчеркнул А.Алипов.