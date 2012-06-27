В Киеве 9 июля начнутся испытания теплосетей на Троещине, Оболони и Лесном массиве

С 9 по 23 июля ПАО «Киевэнерго» будет проводить ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей в части Днепровского, Деснянского и Оболонского районов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе энергокомпании, в связи с этим с 18.00 8 июля снабжение горячей воды будет временно прекращено на жилых массивах Куликово поле, Лесной, Комсомольский, Водопарк, Троещина, Выгуровщина, Оболонь, Минский, Воскресенка, Радужный, Кибальчича, частично Левобережный и Никольская Слободка.

В частности, испытания тепловых сетей будут осуществляться в пределах:

- улиц Вышгородской, Полярной, Бережанской, Вербовой, Дегтяренко, Богатырской, Московского проспекта, проспекта Героев Сталинграда, улиц Озерной, Северной, Приречной (Оболонский район);

- проспекта Ватутина, улиц Бальзака, Радунской, Милославской, Закревского, Пуховской, Крайней, Мелиоративной, Миропольской, Братиславской, Волкова, Лесного проспекта, улиц Маршала Жукова, Киото, Красногвардейской, Мурманской, Магнитогорской, Попудренко (частично), переулков Красногвардейского и Магнитогорского (Деснянский район);

- проспекта Ватутина, улиц Братиславской, Стальского, Курнатовского, Красногвардейской, Усенко (частично), Попудренко (частично), Никольско-Слободской, Челябинской (частично), Мильчакова, Луначарского, Андрея Малышко, проспектов Броварского, Освободителей, бульвара Перова, улиц Радужной, Вершигоры (Днепровский район).

Подача горячей воды после испытаний может задерживаться на время, необходимое для устранения обнаруженных повреждений, предупреждают в «Киевэнерго».