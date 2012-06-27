Первый взнос по удешевленной ипотеке снизят до 10%

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует внести изменения в постановление по программе удешевленной ипотеки, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Программа постоянно совершенствуется, практически постоянно работает с корректировкой. Еще в этом месяце мы планируем принять третью редакцию постановления, разработанную ради выгоды граждан. Потому что не все, к примеру, имеют возможность сделать первый взнос в таком размере, который установлен. Мы хотим эту систему улучшить», - сказал глава Минрегиона Анатолий Близнюк.

В частности, министерство предлагает снизить обязательный собственный взнос заемщика с 25 до 10%, а также осуществлять частичную компенсацию процентов непосредственно банкам, а не заемщикам, как сейчас.

Также планируется повысить долю, которую может составлять платеж по кредиту в совокупном доходе семьи с 40 до 55%, повысить верхнюю границу доходов семьи заемщика для получения частичной компенсации.

Кроме того, планируется определять предельную площадь жилья с учетом количества членов семьи заемщика, повысить расчетную стоимость жилья для начисления частичной компенсации без увеличения цены квартиры, что значительно увеличит предложение и возможность выбора жилья. При этом предусматривается возможность получения кредита под 6% годовых на допустимое превышение предельной площади и расчетной стоимости, которая раньше могла покрываться исключительно за собственные средства граждан.

В министерстве напомнили, что на сегодняшний день более 7,5 тысяч граждан изъявили желание взять кредит в рамках этой программы, более 4,7 тысяч квартир предложено застройщиками, заключено 72 договора.

Из 30 млн грн, которые направлены в регионы на реализацию программы, профинансировано 14 кредитов на общую сумму свыше 4,6 млн грн, из них 9 - в Киеве и 3 - в Крыму.

Планируется, что по этой программе в августе-октябре люди начнут получать ключи от квартир в первых домах.