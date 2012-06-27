Азаров недоволен темпами реализации программы доступного жилья

В Кабинете министров Украины недовольны темпами реализации государственной программы по обеспечению населения доступным жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства в среду.

«Удовлетворяют ли нас, и в первую очередь граждан страны, темпы реализации программы? Конечно нет», - отметил премьер-министр.

По его словам, на сегодня, в первую очередь, нужно усовершенствовать порядок выдачи кредитов, в частности, учесть предложения, которые поступают из регионов относительно размера первого взноса по кредиту.

Также Н.Азаров считает, что нужно активизировать меры по популяризации программы.

«Чтобы каждый наш гражданин, каждый человек, которого беспокоит квартирный вопрос, узнал о шагах государства и правительства не из частных консультаций, а из открытых источников», - сказал премьер.

По информации Н.Азарова, на сегодня желание получить кредит на жилье на льготных условиях изъявили более 7,5 тыс. человек, при этом для участия в программе уже отобрано 4710 квартир.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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