В Киеве под Андреевской церковью произошел сдвиг почвы

В Киеве под Андреевской церковью опасно сдвинулась почва.

Как передает ТСН, обзорная площадка со стороны Днепра повисла в воздухе, однако для туристов церковь открыта, а место обвала замаскировано специальной сеткой.

Землей, обвалившейся с холма, завалило весь тротуар на маленькой аллее художников – боковом переулке Андреевского спуска.

Это произошло ночью в пятницу, 29 июня, и в девять утра уборку еще никто не начинал. Поэтому сотни килограммов почвы художники выносили самостоятельно.

Одна из женщин, которая утром пришла на работу, на своем месте увидела кучи глины и трещины на опорных столбах. Она рассказала, что ей уже давно здесь было страшно, ведь со стороны фасада холм возле Андреевского храма укрепляли, а здесь – работы провели наскоро, за несколько дней.

Художники, которые работают здесь годами, рассказали, что почва поплыла после того, как отсюда убрали деревья, которые корнями удерживали землю. А обвал может произойти на том месте, где гуляют люди.

Возле храма в пятницу работали лишь охранники и экскурсоводы. У администрации был выходной.

В заповеднике София Киевская, к которому относится и Андреевская церковь, заявили, что о проблеме возле храма знают, но до понедельника начинать работы по укреплению холма никто не будет, потому что - выходные.