«XXI Век» в 2011 году сократил чистый убыток в 2,1 раза - до 25,3 млн долл.

Чистый консолидированный убыток девелоперской компании «XXI Век» в 2011 году составил 25,316 млн долл., что в 2,1 раза меньше, чем в 2010 году, сообщается в отчете на официальном сайте компании.

Согласно отчету, доход от операций в прошлом году сократился в 1,25 раза по сравнению с 2010 годом - до 8,27 млн долл.

Девелопер отмечает, что по-прежнему доход компании приносят торговые центры «Квадрат Перова» и «Квадрат Лукьяновка» общей арендной площадью 32,89 тыс. кв. м. Торговые центры в прошлом году были заполнены на 94,2%, что соответствует уровню 2010 года.

Чистый убыток от переоценки инвестиционной собственности в прошлом году составил 24,64 млн долл. В целом портфель недвижимости компании «XXI Век» на конец 2011 г., по оценке CB Richard Ellis, составлял 335,26 млн долл. по сравнению с 392,68 млн долл. в 2010 году.

Среди основных достижений 2011 года компания отмечает сокращение суммарных обязательств с 341 млн долл. до 90 млн долл. благодаря конвертации долга по еврооблигациям, реструктуризации и списанию долга перед «УкрСиббанком». В результате чистая стоимость активов компании выросла с 60 млн долл. до 255 млн долл.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января 2011 г. торговля акциями девелопера возобновлена.