Население Украины в январе-мае оплатило ЖКУ на 100,1%

Жители Украины в январе-мае 2012 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 19,3 млрд грн, что составляет 100,1% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Сумской и Винницкой областях (113,8-107,9%), самый низкий – в Севастополе и Крыму(93,7 и 94,1%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в мае т.г. уменьшились на 3,2% по сравнению с маем 2011 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 238,7 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в мае 2012 года уменьшилась на 7,7% по сравнению с апрелем 2012 года и на конец мая т.г. составила 11 млрд 614,3 млн грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах Украины.

В частности, в мае задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 29,4% владельцев лицевых счетов, за вывоз бытовых отходов и содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 21,8%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,5%, за газоснабжение – 19,8%.

В январе-мае т.г. население уплатило за электроэнергию 4 млрд 655 млн грн, что составляет 200,5% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение, с учетом погашения долгов за предыдущие периоды, наблюдался в Севастополе, Закарпатской, Одесской и Херсонской областях (344,3-304%), самый низкий – в Черниговской и Сумской областях (108,5-127,1%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на конец мая 2012 года составила 2 млрд 877,5 млн грн.

В январе-мае 2012 г. население Украины заключило 28,1 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 73,4 млн грн, а сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 69,3 млн грн.

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