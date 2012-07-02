«Белоцерковводоканал» передадут в концессию

Белоцерковский городской совет Киевской области объявил конкурс по передаче в концессию целостного имущественного комплекса коммунального предприятия Белоцерковского городского совета «Белоцерковводоканал», говорится в сообщении Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В концессию предлагается передать целостный имущественный комплекс КП «Белоцерковводоканал», предназначенный для предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу города Белая Церковь.

Объект передается в концессию на 15 лет, размер регистрационного взноса составляет 17 тыс. грн.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 7 августа. Результаты конкурса планируется объявить до 9 декабря.