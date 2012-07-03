Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в июне снизилась на 0,2% по сравнению с маем т.г. - до 2 053 долл./кв.м, сообщили в информационно-аналитическом портале «Столичная недвижимость».

В частности, в июне однокомнатные и двухкомнатные квартиры подорожали на 0,2% - до 1901 долл./кв. м и 2089 долл./кв. м соответственно. При этом трехкомнатные квартиры снизились в цене на 0,6% - до 2006 долл./кв. м, четырехкомнатные - подешевели на 0,3% - до 2477 долл./кв. м.

Незначительное увеличение средних цен на жилье в июне наблюдалось в Деснянском (на 0,1%), и Печерском (на 0,5%) районах. В Голосеевском, Оболонском и Соломенском районах средняя стоимость не изменилась. Наибольшее уменьшение цены зафиксировано в Подольском районе (на 2,5%), в остальных районах снижение средней стоимости квартир составило от 0,5% до 1,1%.

Количество представленных к продаже квартир в июне на вторичном рынке жилья Киева увеличилось на 2,9% относительно мая и составило 17845 квартир. Объем предложения в общей площади и денежном выражении увеличился соответственно на 2,8% и 2,6%.

По данным портала, в общем объеме предложения однокомнатные квартиры занимают 22% (3871 ед.), двухкомнатные – 32% (5691 квартира), трехкомнатные – 37% (6631 квартира) и четырехкомнатные – 9% (1652 квартиры).

В отчете проанализировано 17845 квартир на вторичном рынке жилья Киева.