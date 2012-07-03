Жилье на первичном рынке Киева за полгода подорожало на 2,98%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за январь-июнь 2012 года выросла на 2,98% (48 долл.) – до 1 661 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 321 долл./кв. м, самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 496 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 3,11% (62 долл.) – до 2 057 долл./кв. м, Деснянском – на 3,90% (50 долл.) – до 1 333 долл./кв. м, Святошинском – на 7,90% (106 долл.) – до 1 447 долл., Днепровском – на 3,58% (51 долл.) – 1 476 долл., Оболонском районе – на 6,05% (97 долл.) – до 1 701 долл., Голосеевском – на 4,52% (72 долл.) – до 1 666 долл., Соломенском – на 7,04% (99 долл.) – до 1 506 долл., Подольском – на 1,49% (22 долл.) – до 1 500 долл., Дарницком районе – на 2,32% (30 долл.) – до 1 321 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 3,11% (80 долл.) – до 2 496 долл./кв. м.