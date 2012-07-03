Жилье на вторичном рынке Киева за полгода подорожало на 1,47%

На вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за январь-июнь 2012 года выросла на 1,47% - до 1 861 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 476 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 887 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Оболонском районе – на 6,78% (123 долл.) – до 1 937 долл., Соломенском – на 7,62% (120 долл.) – до 1 695 долл., Святошинском районе – на 5,60% (85 долл.) – до 1 603 долл., Деснянском районе – на 5,63% (81 долл.) – до 1 520 долл./кв. м, Подольском – на 2,90% (49 долл.) – до 1 738 долл., Дарницком районе – на 3,07% (44 долл.) – до 1 476 долл.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Печерском районе – на 3,93% (118 долл.) – до 2 887 долл./кв. м, Шевченковском районе – на 0,94% (22 долл.) – до 2 326 долл./кв. м, Голосеевском – на 1,24% (22 долл.) – до 1 750 долл., Днепровском районе – на 2,25% (36 долл.) – до 1 564 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.