На вторичном рынке Донецка стоимость жилья за полгода выросла на 0,77%

На вторичном рынке недвижимости Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за январь-июнь 2012 года выросла на 0,77% (9 долл.) – до 1 171 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 830 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 400 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стоимость 1 кв. м жилья выросла в Кировском районе – на 4,70% (39 долл.) - до 869 долл./кв. м, Петровском районе – на 5,60% (44 долл.) – до 830 долл./кв. м, Киевском районе – на 1,90% (25 долл.) – до 1 339 долл., Калининском – на 1,25% (15 долл.) – до 1 213 долл., Пролетарском – на 2,05% (19 долл.) – до 948 долл., Буденовском районе – на 3,42% (33 долл.) – до 998 долл., Ленинском – на 0,32% (3 долл.) – до 949 долл./кв. м, Куйбышевском – на 0,54% (5 долл.) – до 930 долл./кв.м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья отмечалось в Ворошиловском районе – на 0,92% (13 долл.) – до 1 400 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.