На вторичном рынке Одессы средняя стоимость жилья за полгода выросла на 0,13%

На вторичном рынке недвижимости Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за январь-июнь 2012 года выросла на 0,13% (32 долл.) – до 1 494 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался район Черемушки со средним показателем 1 210 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 694 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в районе Таирово – на 0,93% (13 долл.) – до 1 417 долл., в районе Молдаванка – на 6,45% (78 долл.) – до 1 288 долл., в поселке Котовского – на 3,87% (46 долл.) – до 1 235 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Приморском районе – на 1,17% (20 долл.) – до 1 694 долл., в районе Черемушки – на 0,58% (7 долл.) – до 1 210 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.