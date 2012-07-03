На вторичном рынке Харькова средняя стоимость жилья за полгода выросла на 2,56%

На вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир за январь-июнь 2012 года выросла на 2,56%, или 27 долл., – до 1 083 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Червонозаводской район со средним показателем 890 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 340 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Ленинском районе – на 5,13% (53 долл.) – до 1 087 долл., Коминтерновском – на 4% (36 долл.) – до 937 долл., Орджоникидзевском – на 4,42% (40 долл.) – до 944 долл., Московском – на 5,32% (50 долл.) – до 990 долл., Дзержинском – на 1,16% (15 долл.) – до 1 312 долл., Фрунзенском районе – на 0,90% (9 долл.) – до 1 012 долл, Октябрьском районе – на 0,10% (1 долл.) – до 998 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Червонозаводском районе – на 0,89% (8 долл.) – до 890 долл., Киевском районе – на 0,74% (10 долл.) – до 1 340 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.