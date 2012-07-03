На Евро-2012 в столичных гостиницах проживало более 100 тысяч интуристов - Голубченко

За время проведения Евро-2012 в столичных гостиницах проживало более 100 тысяч иностранных туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании по итогам проведения Евро-2012 в Киеве заявил первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

По его словам, в частности, в киевских гостиницах проживало 3,6 тыс. россиян, более 3 тыс. шведов, 2,6 тыс. граждан Великобритании, 2,3 тыс. испанцев, около 2 тыс. итальянцев, 2 тыс. французов и поляков, 600 граждан США и 430 китайцев и тому подобное.

«Точно на сегодняшний день мы можем говорить о 50 тысячах болельщиков, которые побывали исключительно в Киеве», - отметил А.Голубченко.