На вторичном рынке Львова стоимость жилья за полгода выросла на 0,91%

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир за январь-июнь 2012 года выросла на 0,91%, или на 13 долл., – до 1 444 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 170 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 757 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья наблюдался в Шевченковском районе – на 3,39% (42 долл.) – до 1 281 долл., Зализнычном районе – на 0,68% (9 долл.) – до 1 337 долл./кв. м, Франковском районе – на 2,09% (31 долл.) – до 1 516 долл., Лычаковском районе – на 0,38% (5 долл.) – до 1 329 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксировано в Сиховском районе – на 0,51% (6 долл.) – до 1 170 долл./кв. м, Галицком районе – на 0,90% (16 долл.) – до 1 757 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Developmentс 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.