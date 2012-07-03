Жилье на вторичном рынке Днепропетровска за полгода подорожало на 1,81%

На вторичном рынке недвижимости Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир за январь-июнь 2012 года выросла на 1,81%, или на 21 долл., – до 1 181 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 945 долл./кв. м, самым дорогим – Бабушкинский, где средняя цена продажи составила 1 372 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Бабушкинском районе – на 0,29% (4 долл.) – до 1 372 долл., Красногвардейском районе – на 5,13% (60 долл.) – до 1 229 долл./кв. м, Индустриальном – на 2,88% (30 долл.) – до 1 072 долл., Самарском районе – на 3,25% (32 долл.) – до 1016 долл., Ленинском районе – на 6,66% (59 долл.) – до 945 долл./кв. м, Амур-Нижнеднепровском районе – на 1,92% (19 долл.) – до 1009 долл./кв. м, Кировском районе – на 0,50% (6 долл.) – до 1 209 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Жовтневом районе – на 0,45% (6 долл.) – до 1 319 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.